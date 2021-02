Programa

Dissabte 13 de febrer

19h. Presentació del llibre

"La vieja cárcel de la calle Amália"

a càrrec de la seva autora Elsa Plaza fll.sants.org/a/amalia Presentació del llibre"La vieja cárcel de la calle Amália"a càrrec de la seva autora Elsa Plaza

Diumenge 14 de febrer

19h. projecció de "Mujeres cread bandas" documental sobre les Rote Zora CSA Can Vies, c/ Jocs Florals, 42 projecció de "Mujeres cread bandas" documental sobre les Rote Zora

Dijous 18 de febrer

19h. Presentació del llibre

"Y que hacemos con los violadores?".

Diàleg a tres bandes entre Heura Negra (assemblea llibertària de Vallcarca i coeditores del llibre ¿Y qué hacemos con los violadores? Perspectivas anarquistas sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas), alguna persona involucrada en la publicacó del llibre de Shawna Potter "Cómo crear espacios más seguros" (Orciny Press) y alguna professional del sector de les cures emocionals/acompanyament de processos de grups o individualitats. fll.sants.org/a/hacemos Presentació del llibre"Y que hacemos con los violadores?".Diàleg a tres bandes entre Heura Negra (assemblea llibertària de Vallcarca i coeditores del llibre ¿Y qué hacemos con los violadores? Perspectivas anarquistas sobre cómo afrontar la violencia sexual y otras agresiones machistas), alguna persona involucrada en la publicacó del llibre de Shawna Potter "Cómo crear espacios más seguros" (Orciny Press) y alguna professional del sector de les cures emocionals/acompanyament de processos de grups o individualitats.

Divendres 19 de febrer

19h. Presentació de la novela gràfica

"Gamonal: en el eco de un mismo recuerdo"

a càrrec de les seves autores María de la Fuente Soro i Sergio izquierdo Betete. fll.sants.org/a/gamonal Presentació de la novela gràfica"Gamonal: en el eco de un mismo recuerdo"a càrrec de les seves autores María de la Fuente Soro i Sergio izquierdo Betete.

Dissabte 20 de febrer

18h. Taller "He firmat un contracte de merda. Que puc fer?" fll.sants.org/a/contracte Taller "He firmat un contracte de merda. Que puc fer?"

Diumenge 21 de febrer

17h. Tarda de jocs de taula amb el joc

"La Batalla de Can Vies", amb presentació per part de les seves autores CSA Can Vies, c/ Jocs Florals, 42 Tarda de jocs de taula amb el joc"La Batalla de Can Vies", amb presentació per part de les seves autores El Gall Negre

Divendres 26 de febrer

17h. Mercadillo amb paradetes d’artistes del barri (GHJS i Las Pintas)

19h. Xerrada: “Habitatge i jovent. Presentación del Grup d’habitatge juvenil de Sants” CSA Can Vies, c/ Jocs Florals, 42 Mercadillo amb paradetes d’artistes del barri (GHJS i Las Pintas)Xerrada: “Habitatge i jovent. Presentación del Grup d’habitatge juvenil de Sants”

Dissabte 27 de febrer

19h. Xerrada "Dels ateneus populars als ateneus llibertaris" per Manel Aisa fll.sants.org/a/ateneus Xerrada "Dels ateneus populars als ateneus llibertaris" per Manel Aisa

Dissabte 18 de març

19h. Taula "La influència de la Comuna de Paris de 1871 a terres catalanes" fll.sants.org/a/comuna Taula "La influència de la Comuna de Paris de 1871 a terres catalanes"

Durant tot el Febrer Llibertari

“L’habitatge a través de l’art” a càrrec de Las Pintas CSA Can Vies, c/ Jocs Florals, 42 “L’habitatge a través de l’art” a càrrec de Las Pintas

Precaució!!!